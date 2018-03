Ihr Name

Eine Winterwanderung rund um Niederbettingen mit Besichtigung der Wurzelkrippe bietet der Eifelverein Prüm am Samstag, 27. Januar. Die Leitung auf der acht Kilometer langen Runde hat Angelika Uhlir. Treffen zur Weiterfahrt mit Privatwagen ist um 13 Uhr am Rathausplatz in der Tiergartenstraße.