Der Eifelverein Bleialf-Schneifel lädt ein zur Winterwanderung am Sonntag, 14. Januar. Die zehn Kilometer lange Rundstrecke führt von Lünebach über Merlscheid, Eilscheid und Lierfeld. Treff ist um 13.30 Uhr am Marktplatz in Bleialf. Mit Autos geht es zum Start nach Lünebach. Die Fahrt kostet zwei Euro (Kinder ein Euro). Weitere Informationen bei den Wanderführern Monika und Josef Michaelis unter Telefon 06555/8069.