Die Ortsgruppe Prüm des Eifelvereins lädt zu einer Winterwanderung von Oberhersdorf nach Weißenseifen ein. Los geht es am Samstag, 24. Februar mit Fahrgemeinschaften ab dem Rathausplatz in Prüm um 13 Uhr. Von der Oberhersdorfer Kapelle wandern die Teilnehmer dann teilweise über den Schneifel-Pfad zum Wegekreuz an der „Waidmannsruh“ und zur Künstlersiedlung Weißenseifen.