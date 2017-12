Winterwetter führt zu etlichen Verkehrsunfällen im Prümer Land

Starker Schneefall, allerhand Blechschaden: Das Wetter hat am Wochenende im Prümer Land, im Islek und an der Oberen Kyll zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Das meiste ging glimpflich ab.

Der starke Schneefall am Freitag und am Sonntag hat im Bezirk der Polizeiinspektion Prüm zu zahlreichen Unfällen geführt. Vor allem am Freitag, als gegen 17 Uhr allerhand vom Himmel kam, havarierten viele Autos. Auf der Bundesstraße 51 zwischen Olzheim und Reuth gerieten etliche Lastwagen ins Schleudern und kamen vor allem in der Steigung vor Neureuth zunächst nicht mehr weiter. Die Situation habe sich aber wenig später wieder aufgelöst, teilt die Polizei mit. Ohnehin ging fast alles verhältnismäßig glimpflich ab, meist blieb es beim Blechschaden. Die Polizei zählte bis in den Abend neun Unfälle.

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

Am Sonntag kamen dann noch ein paar hinzu: Bis in den frühen Nachmittag hinein verzeichneten die Beamten bereits wieder drei Unfälle – am Schwarzen Mann, bei Üttfeld und an der B 51-Ausfahrt Brühlborn: Dort rutschte ein englisches Ehepaar auf Sommerreifen in den Graben. Die Situation auf den Straßen entspannte sich später, als der Schnee langsam in Regen überging.

(fpl)