Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie soll am heutigen Mittwoch, 10. Januar, bei der der Ergocast Guss in Jünkerath gestreikt werden. Damit erreichten die Warnstreiks auch die Eifel, sagt der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Trier, Christian Schmitz.

