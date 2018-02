später lesen Polizei Unbekannte öffnen Weidegatter in Waxweiler Teilen

(fpl) Die Polizei Prüm sucht nach den Tätern, die in Waxweiler ihr Unwesen treiben: Zum wiederholten Mal sei der Zaun an einem Wiesengrundstück an mehreren Stellen zerschnitten worden. Der Zugang des Grundstücks liegt am Scheuerweg in der Kurve unter einer Brücke. Laut Eigentümer sei auf diesem Grundstück kein Wanderweg, daher sei der Eingang mittels Zaun abgesperrt worden.

