Der Verein Zeitbank plus in Prüm hat zu seiner Jahres-Mitgliederversammlung eingeladen. Die Zusammenkunft ist am Dienstag, 29. Mai, 17.30 Uhr, im Konvikt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Jahresberichte und die Neuwahl des Vorstands. Zusatzanträge sind bis Dienstag, 15. Mai, beim Vorsitzenden Axel Mutzberg einzureichen. Im Anschluss an die Versammlung wechseln die Teilnehmer nach nebenan ins Restaurant Karlino.