(red) Eine Zeitreise in die 1970er Jahre mit Musik, Informationen, Mode und Kultur bieten der Kirchenchor St. Martin Niederlauch und Band am Samstag, 22. September. Los geht es um 20.15 Uhr in der alten Schule in Niederlauch.