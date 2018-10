Die Zentralbücherei Prüm bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Prüm wieder eine Fahrt zur Messe an: Am Messesonntag startet der Reisebus um 7 Uhr am Prümer Konvikt. Alles zusammen kostet 40 Euro, Rückankunft in Prüm ist voraussichtlich gegen 20 Uhr.

Anmeldung und Information in der Zentralbücherei unter Telefon 06551/965812, oder per E-Mail an: buecherei@pruem.de