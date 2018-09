später lesen Polizei Zerkratzte Autotür Polizei sucht nach Hinweisen Teilen

Die Polizeiinspektion Prüm fahndet in zwei Fällen von Sachbeschädigung nach den Tätern. Im ersten Fall wurde auf dem Parkplatz der Filiale der Kreissparkasse in Prüm ein Auto an der Beifahrerseite beschädigt Vermutlich bereits am Montag, 10. September, sei es zu dem Vorfall gekommen.