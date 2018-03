Bastelnachmittage für Kinder im Haus der Jugend

Das Haus der Jugend Prüm hat in den kommenden Tagen zwei Angebote:

Am Dienstag, 23. Januar, können Mädchen ab neun Jahren dort von 16 bis 18 Uhr gemeinsam basteln, kochen und spielen. Außerdem auf dem Programm: Themen wie neue Medien, Schönheit und Wohlbefinden. Mitmachen kostet 1,50 Euro, Anmeldung bis Montag unter Telefon 06551/6346, mobil unter 0178/1692071 oder per E-Mail an info@hdj-pruem.de.

Am Mittwoch, 24. Januar, ist wieder Kindertreff im Haus der Jugend für alle zwischen sieben und zwölf Jahren. In der Bastelwerkstatt werden von 14 bis 18 Uhr lustige Schneemänner hergestellt. Die Kosten liegen auch hier bei 1,50 Euro. Anmeldung bis Dienstag unter den oben genannten Nummern und Adressen.