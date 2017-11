später lesen Zwei Unfälle, ein Verletzter Teilen

Heisdorf/Watzerath (fpl) Bei einem Unfall in der Nähe von Heisdorf hat sich nach Angaben der Polizei Prüm ein Autofahrer leicht verletzt. Er sei auf dem Weg nach Nimsreuland in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in einem Waldstück gegen einen Baum geprallt.