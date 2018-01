später lesen Polizei Zwölf Reifen zerstochen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Unbekannte haben in Roth bei Prüm, Ortsteil Kobscheid, zwölf Reifen an Fahrzeugen zerstochen. Zwischen Dienstag, 9. Januar, und Donnerstag, 18. Januar, zerstörten sie in der Dorfstraße auf einem nicht bewohnten Anwesen in der Nähe der Kirche acht Reifen an zwei Traktoren und vier Reifen an einem Anhänger.