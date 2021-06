Prozess gegen Medizinerin : Neuer Versuch: Prozess gegen Querdenker-Ärztin wird fortgesetzt

Trier/Hermeskeil Das juristische Tauziehen um eine in Verschwörungstheoretiker-Kreisen gefeierte Medizinerin aus der Region geht in die nächste Runde. Heute soll der Prozess gegen die in Haft sitzende 60-Jährige weitergehen. Ist heute auch mit einem Urteil zu rechnen?