Prozess : Noch kein Urteil - Haftbefehl gegen Querdenker-Ärztin aus Hermeskeil bleibt bestehen - Wie es vor Gericht weitergeht

Trier/Hermeskeil Das juristische Tauziehen um eine in Verschwörungstheoretiker-Kreisen gefeierte Medizinerin aus der Region geht in die nächste Runde. Am Dienstag ging der Prozess gegen die in Haft sitzende 60-Jährige weiter. Ein Urteil gab es nicht. Was als nächstes vor Gericht passiert:

Vor dem Hermeskeiler Amtsgericht wurde am Dienstag der Prozess gegen eine Ärztin aus der Region fortgesetzt, die der Querdenker-Bewegung zugerechnet wird. Die Angeklagte sitzt seit zwei Wochen im Gefängnis, weil sie – wegen angeblicher gesundheitlicher Beschwerden – nicht zu einem Verhandlungstag erschienen war.

Auch zu Hause wurde sie nicht angetroffen. In dem Hermeskeiler Verfahren geht es unter anderem um Verkehrsgefährdung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und falsche Verdächtigung. Delikte, die der 60-jährigen Angeklagten von der Trierer Staatsanwaltschaft zur Last gelegt werden.

Nach der Festnahme vor zwei Wochen kam die Frau zunächst ins Krankenhaus der Justizvollzugsanstalt Wittlich. Einige Tage später wurde sie in die JVA Zweibrücken verlegt.

Der Prozess in Hermeskeil fand am Dienstagmorgen wie geplant statt. Ein Urteil gab es noch nicht. Der Prozess wird am 22. Juni, 9 Uhr, fortgesetzt. Dann ist auch mit der Präsentation eines psychiatrischen Gutachtens zu rechnen. Der Haftbefehl gegen die Angeklagte bleibt bis zum nächsten Prozesstag bestehen.