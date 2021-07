Unwetter : Wie Querdenker die Katastrophe für sich ausnutzen

Ein Transporter mit der Aufschrift „Friedensfahrzeug“ fährt am Rand des Katastrophengebiets in den Weinbergen von Ahrweiler entlang. Foto: dpa/Thomas Frey

Trier Zwischen Kritik an der Corona-Impfkampagne und Hinweisen zu Demonstrationen gegen die Corona-Politik finden sich in den Chat-Gruppen der sogenannten Freiheitsboten Trier, Trier-Saarburg, Bitburg und Bernkastel-Wittlich seit einigen Tagen auch jede Menge Aufrufe, um in den Flutgebieten zu helfen.

Etwa in Kordel (Trier-Saarburg) oder im Trierer-Stadtteil Ehrang. In den Aufrufen wird häufig Kritik an den offiziellen Helfern und der Polizei geübt. Sie würden die Freiwilligen abweisen, sie an der Fahrt in die Katastrophengebiete hindern. Und: Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr und der Bundeswehr würden abgezogen und die Menschen in den Flutgebieten bewusst im Stich gelassen. Nicht selten gipfeln in einschlägigen sozialen Medien wie Telegram, Twitter oder Facebook solche Vorwürfe in Verschwörungstheorien, die Katastrophe sei inszeniert, Talsperren seien bewusst zum Überlaufen gebracht worden, um die Klimapolitik in Deutschland zu rechtfertigen.

So werden unter anderem Bilder des Nürburgrings, von wo aus die fast 5000 professionellen Helfer in das Katastrophengebiet im Ahrtal fahren und wo derzeit hunderte Einsatzfahrzeuge stehen, im Netz verbreitet als Beispiel dafür, dass die Politik Retter zurückhalte. „Ohne uns würde es keine weiteren Aufräumarbeiten in der Region geben“, sagte Bodo Schiffmann, per Video auf dem Nachrichtendienst Telegram. Schiffmann ist eine Leitfigur der sogenannten Querdenker-Bewegung. Diese steckt nämlich hinter solch abstrusen Nachrichten. Die Querdenker machten in den vergangenen Monaten vor allem gegen die Corona-Politik und gegen die Impfungen mobil. Auch hinter den sogenannten Freiheitsboten stecken bekannte Corona-Leugner aus der Region.

Den Trierer Politikwissenschaftler Markus Linden wundert es nicht, dass Querdenker nun die Kata­strophe für sich nutzen und durch Falschnachrichten Stimmung machen wollen. „Berichte über derartige Falschmeldungen passen ins Bild, denn der harte Kern der Querdenken-Bewegung ist zwar noch vergleichsweise überschaubar, aber mitunter stark fanatisiert. Daran koppeln sich andere Akteure an, um die Verunsicherung im Sinne einer Querfront gegen den Staat auszunutzen“, sagte Linden unserer Redaktion. Für Querdenker und Fundamentalablehner sei das Hochwasser nur Mittel zum Zweck. Falschmeldungen würden bewusst platziert, um das politische System und seine Akteure zu delegitimieren. Neben zahlreichen „Wirren“ fänden sich in der Bewegung auch Berufsagitatoren. „So verbreitet die Querdenken-Partei ‚Die Basis‘ unter einem esoterischen Deckmantel auch Hasspropaganda, etwa wenn der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodarg die Regierung der absichtlichen Tötung von Menschen bezichtigt. „Die Basis“ stelle sich als Organisatorin von Hilfsangeboten dar. „Das geschieht nur, um nachher in eine Opferrolle schlüpfen zu können“, sagte Linden.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) ging gestern im Landtag hart ins Gericht mit den Querdenkern, die sich als Fluthelfer anbieten und die professionellen Hilfsmaßnahmen diffamierten. Es sei widerlich, wenn Querdenker die Situation ausnutzen, um „zweifelhafte Hilfen anzubieten und falsche Nachrichten zu verbreiten“, sagte er. Auch die Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, kritisierte die Querdenker. Ihr werde schlecht, wenn sie sehe, wie diese Lüge verbreiteten. „Was die Querdenker da tun, ist eine Sauerei“, schimpfte Christian Baldauf, Chef der CDU-Fraktion.

Helfen mit politischem Kalkül? Nicht jeder freut sich über einen solchen Einsatz. Foto: dpa/Roberto Pfeil