Landesvorsitzender tritt zurück Rache, Rücktritte und Richtungsstreit: Was wird aus den Freien Wählern Rheinland-Pfalz?

Ein ganz schwieriger Tag sei das für ihn gewesen, sagt Stephan Wefelscheid zu Beginn seiner Erklärung. „Mein halbes Leben hängt da dran.“ Nach zehn Jahren als Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen Freien Wähler hat er den Mitgliedern am Dienstag seinen Rückzug zum Jahresende verkündet. Einen Tag später erklärt sich der Koblenzer vor der Landespresse. Erst am Ende sagt er einen Satz, der entkräften soll, was ihm in den vergangenen Wochen von Gegnern vorgeworfen wurde: Er habe kein Interesse daran, dass „der Laden“ kaputtgeht.