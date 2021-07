Portrait : Rainer Laupichler: Ein freies Radikal in der Eifel

Rainer Laupichler in seiner Lieblingsstadt Nancy. Foto: Privat

Manderscheid Der Schauspieler Rainer Laupichler lebt seit 16 Jahren in Manderscheid. Ein Portrait über den Kulturmacher, der sich schnell mal in Rage redet.

Wer sich mit Rainer Laupichler trifft, braucht Zeit. Viel Zeit. Der 64-Jährige hat viel zu erzählen. Über sein Leben, über sein Schaffen, über das, wie sich sein Beruf in den vergangenen Jahren verändert hat. Laupichler ist Schauspieler. Keiner, von denen, die durch die Fußgängerzone gehen, und direkt erkannt werden. Seit fast 40 Jahren dreht er fürs Fernsehen. In vielen Serien (häufig in ZDF-Serien wie „Wilsberg“ oder SOKO) spielt er mit – oft als Hauptdarsteller, zumeist aber in Nebenrollen. Darin sieht der seit 2005 in Manderscheid (Bernkastel-Wittlich) lebende Schauspieler einen Vorteil. Er sei nicht auf bestimmte Charaktere festgelegt, damit also vielseitig einsetzbar. Mal ist er Opfer (wie in der „Wilsberg“-Weihnachtsfolge), mal Entscheider (im Film „Zielfahnder“ von Dominik Graf spielt er den Innenminister). Vom jugendlichen Liebhaber sei er ins Charakterfach gewechselt, sagt Laupichler. Eindrücklich stellte er das in der mehrfach ausgezeichneten Serie „Der Club der roten Bänder“ zur Schau, als er darin den Oberarzt Dr. Seckendorff spielte.

Laupichler erklärt: „Die Quote steht über allem“

Nicht nur seine Rollen haben sich geändert. Auch die Arbeit am Set, wie er sagt. Um Kosten zu sparen, seien die Dreharbeiten stark komprimiert worden: weniger Drehtage, weniger Einstellungen. Es muss schnell gehen. Jeder Tag einer Produktion kostet Geld. Und nicht nur das habe sich geändert. Hätten früher noch Kritiken entschieden, ob ein Film oder eine Serie erfolgreich ist, sei es heute ausschließlich die Einschaltquote. „Die Quote steht über allem“, sagt Laupichler.

Rainer Laupichler mit seinem Hund Vito in Nancy. Foto: Privat

Wut steckt aber keine in der Aussage. Der Schauspieler wirkt entspannt, wenn er über die neuen Herausforderungen in seinem Beruf spricht. Dafür ist er viel zu lange schon im Geschäft, als dass er sich tatsächlich noch über das Filmgeschäft an sich ärgern würde. Nur wenn er auf den ein oder anderen großen Namen zu sprechen, die die immer die Hauptrollen spielen, dann redet er sich in Rage. Wenn er etwa lebhaft schildert, wie sich bekannte Kollegen bei Dreharbeiten benehmen, auch ihm gegenüber.

Rainer Laupichler fühlt sich in der Eifel angekommen

Doch schnell beruhigt er sich wieder, nimmt einen Schluck aus dem Wasserglas, das vor ihm steht. Und dann schwärmt er vom Landleben, das für ihn und seine Familie ein Gewinn sei. Seit 16 Jahren lebt der gebürtige Dauner nach Stationen an Theatern in Wien, Berlin, Bielefeld, Mainz und Baden-Baden wieder in der Heimat. Er sei angekommen, sagt Laupichler, wenn er von seinem Haus, ein altes Forsthaus, mit dem großen Garten in Manderscheid erzählt. Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen von Berlin hierhin zu ziehen. Die Hauptstadt habe sich verändert, sagt er. Es sei nicht mehr die Stadt, wie in den 1970-er, 80-er Jahren. Berlin sei nicht mehr seine Stadt. Doch statt nach Hamburg, Köln oder München zu ziehen, dorthin wo noch immer die meisten Serien und Filme gedreht werden, entscheidet sich Laupichler für Manderscheid. Auch wegen seiner Familie, wegen seiner Frau, Claudia Poitiers, mit der er seit 1992 verheiratet ist, und wegen seiner vier Kinder. „Ich bin ein absoluter Familienmensch“, sagt er. Und das könne er hier am besten ausleben. Weil er hier geerdet ist, weil er sich freut, wenn er in der kleinen Stadt Bekannte trifft, mit ihnen reden kann. Und weil er hier die Eifel, seine Eifel, genießen kann. Etwa beim Wandern durch die Wälder mit seinen Hunden Vito und Vika.

Wandern durch die Eifelwälder. Rainer Laupichler mit seinem Hund Vito. Foto: Privat

Dass es nicht nur Vorteile hat, hier zu leben, hat Laupichler in den vergangenen Jahren gespürt. Weil bei den Film- und Serienproduktionen gespart werden muss, werde verstärkt darauf geachtet, dass die Schauspieler keine weite Anfahrt hätten. Daher werde er für Drehs in München, Berlin oder Ostdeutschland kaum noch besetzt. Er drehe überwiegend in Köln. Er frage sich aber, warum das in Mainz sitzende ZDF, keine Serien oder Fernsehfilme in Rheinland-Pfalz produziere.

Trotzdem will er nicht mehr aus Manderscheid weg. Hier ist auch die Zentrale für sein zweites Standbein, die Eifel-Kulturtage, die er 2005 (als Manderscheider Kulturtage) gründete. Zahlreiche Stars lockte er damit in die vermeintliche Provinz: Elke Heidenreich, Katharina Thalbach, Ben Becker, Grit Boetcher, Gerhard Polt oder Hannelore Hoger. Über 230 Künstler sind bei dem Festival bereits aufgetreten.

Die Probleme eines Kulturmachers

Aber: Es sei schwerer geworden, die Auftritte zu organisieren, sagt Laupichler. Das liege weniger an den Künstlern selbst, eher an deren Management, das oft übertriebene Anforderungen an die Veranstalter stelle. Und dann kommt es wieder raus, das „freie Radikal“, als das sich der Schauspieler selbst bezeichnet. Wieder mal redet er sich in Rage, wenn er über die Probleme eines Kulturmachers spricht, über vielen Wut-Mails, die er schon an Agenturen von großen und kleinen Stars geschrieben hat, weil er sich über die bis ins Kleinste geregelten Anweisungen für die Auftritte geärgert hat. Oder wenn er davon erzählt, wie er mit Ideen aneckt, wenn er merkt, dass seine Heimat eben doch nicht Berlin ist, wo es Kulturmacher vermeintlich einfacher haben. So hat er vergeblich gekämpft für eine Erlebniswelt auf der Manderscheider Burg oder für einen Spiegelpalast in den Trierer Kaiserthemen mit hochkarätigen Künstlern, Burleske, Varité, Lesungen, Dinnershows. Die Förderung des Kultursommers dafür war in Aussicht gestellt, Gespräche mit Sponsoren vielversprechend, aber der Kulturausschuss Trier fand das Projekt nicht förderungswürdig. Noch immer kocht in ihm die Wut, wenn er daran denkt, wie wenig sein Projekt von den Kommunalpolitikern gewürdigt worden sei.

Doch kaum hat er sich darüber echauffiert, wird er wieder ruhiger und lächelt, wenn er an die vielen schönen Momente denkt, die er mit den Eifeler-Kulturtagen erlebt hat. „Mir macht es Freude, wenn die Zuschauer Spaß haben“, beschreibt er seine Motivation. Im vergangenen Jahr gab es allerdings wenig Anlass, sich zu freuen. Corona sorgte dafür, dass viele bereits geplante Veranstaltungen der Kulturtage ausfielen, andere mussten verlegt und vor deutlich kleinerem Publikum stattfinden.

Was Laupichler vom Marathonlauf gelernt hat

Auch für Laupichler war – wie für die meisten seiner Kollegen – monatelang Stillstand angesagt. „Von 15. März bis Oktober vergangenen Jahres hatte ich keine Aufträge mehr“, sagt er. Verzweifelt klingt er dabei nicht. Durchs Marathonlaufen habe er gelernt, durchzuhalten bis zum Ziel und nicht vorher aufzugeben. Existenzangst habe er nicht gehabt. Auch keine Langeweile. Er habe andere Möglichkeiten gefunden, sich zu beschäftigen. Etwa als Hobbygärtner. Er baue seitdem erfolgreich Tomaten und Gurken an. Und er habe noch mehr Zeit gehabt, zu kochen. „Ich mache das leidenschaftlich gerne.“ Auf die Frage, was er denn gerne koche, sagt er: „Mediterrane Küche. Aber auch Hausmannskost, Rouladen, Schweinebraten und Suppen.“ Auch vegetarische Gerichte bereite er sehr gerne zu.

Auf die Idee, wie einige andere Künstler und Schauspieler, in fragwürdigen Videos und Statements die Corona-Politik und -Maßnahmen zu kritisieren und die Pandemie zu bezweifeln, sei er nie gekommen. Die Kollegen, die das gemacht haben, wie etwa Tatort-Schauspieler Jan-Josef Liefers, hätten sich keinen Gefallen damit getan, sie hätten sich zum Teil auf die Ebene von Verschwörungstheoretikern begeben, kritisiert Laupichler.

Wandern mit Hund Vika. Foto: Privat

Vorfreude auf mehr Normalität

Er freut sich, wenn das Leben bald wieder normaler wird. Beruflich ist es das schon wieder für ihn. Er hat bereits einige Filme abgedreht. Neue Angebote liegen auf dem Tisch. Vor allem aber sehnt er sich, nach Reisen. Und zwar in „seine Stadt“, Nancy in Frankreich.