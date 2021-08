Blaulicht : Nach Trierer Raser-Unfall: Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft

Info

Die Polizei hat zu Pawel Czapla folgende Angaben gemacht:

Größe: 189 cm

Gewicht: 70 kg

Gestalt: schlank

Haare: dunkelblonde Kurzhaarfrisur (siehe Foto)

Augenfarbe: braun

Sprachen: deutsch, polnisch

Hinweise an die Kriminalpolizei in Trier unter der Telefonnummer 0651/97792480 oder per Email unter

KDTrier.Hinweisaufnahme@Polizei.rlp.de. Für Zeugen, die sich vertraulich an die Ermittler wenden wollen, wurde ein „Vertrauenstelefon“ unter der Telefonnummer 0152/28854968 eingerichtet. (red)