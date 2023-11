Einfach anrufen Tipps und Rat für Grenzgänger am Mittwoch

Angesichts von rund 40.000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger allein aus der Region Trier nach Luxemburg gibt es viele Fälle, in denen Fragen oder Schwierigkeiten mit dem Luxemburger Arbeits- und Sozialrecht, Steuer- und Familienrecht auftauchen. Wie Grenzgängerinnen und Grenzgänger sich am besten verhalten, dazu gibt es konkrete Tipps und Rat für den Einzelfall bei unserer aktuellen Telefonaktion am Mittwoch, 22. November, von 17 bis 19 Uhr am TV-Experten-Telefon.