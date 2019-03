Im französischen Atomkraftwerk Cattenom gab es am Samstagmorgen erneut einen Zwischenfall. Die Feuerwehr musste ausrücken. Von Matthias Zimmermann

Erneut ist Rauch im Atomkraftwerk im französischen Cattenom nahe der saarländischen Grenze aufgestiegen. Nach einem Bericht des Saarländischen Rundfunks (SR) habe dies der Betreiber Électricité de France (EdF) bestätigt.

Zu dem Zwischenfall soll es am frühen Samstagmorgen gekommen sein, als ein Schaltkreis in einem Raum in Betrieb genommen wurde, berichtet nach SR-Informationen ein EdF-Sprecher. Verpackungsrückstände hätten dies ausgelöst. Die Feuerwehr sei vor Ort gewesen. Gefahr für Mitarbeiter und Anrainer habe nicht bestanden.