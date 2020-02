Kriminalität : Handschellen für falsche Fahnder

Trier/Koblenz Deutschen und türkischen Ermittlern gelingt ein spektakulärer Schlag gegen Bande von Telefon-Abzockern, die auch in der Region aktiv waren.

Die Ermittler schlugen am Mittwochmorgen zeitgleich in mehreren nordrhein-westfälischen Städten sowie in Istanbul und Antalya zu. Das Ziel der groß angelegten und lange vorbereiteten Razzia: eine mehr als 70 Personen umfassende Bande deutsch-türkischer Krimineller, die sich als Polizisten ausgeben und Senioren in Deutschland um ihr Erspartes bringen wollen. Oft erfolgreich: Nach den von den Staatsanwaltschaften Osnabrück und Koblenz geleiteten Ermittlungen soll allein die jetzt festgesetzte Bande für etwa 100 Taten mit einem Schaden von über drei Millionen Euro verantwortlich sein. Auch in der Region Trier sollen Bandenmitglieder zugeschlagen haben, sagte Polizeisprecherin Anne Außendorf unserer Zeitung.

Bei 19 Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen wurden am Mittwoch in Datteln und Rheine drei tatverdächtige Männer und eine Frau festgenommen. Daneben stellten die Fahnder vier teure Fahrzeuge, reichlich Bargeld sowie teuren Schmuck und Uhren sicher; außerdem Munition, einen Auszieh-Schlagstock sowie mehrere sogenannte Grow-Zelte zur Aufzucht von Cannabispflanzen. Parallel dazu wurden auch in der Türkei 20 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, darunter das Callcenter, von dem aus die Betrüger operiert haben sollen. 24 Personen wurden festgenommen, darunter auch die mutmaßlichen Köpfe der Bande. Auch in Istanbul und Antalya wurden Bargeld und andere Beweismittel sichergestellt.

EXTRA Vorsicht, Betrüger! Die fünf wichtigsten Tipps und Hinweise zum Schutz vor den Trickbetrügern: – Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Wer sich dennoch unsicher fühlt, kann die Nummer 110 anrufen, sollte aber nicht die Rückruftaste benutzen, da er sonst wieder bei den Betrügern landet. – Angerufene sollten am Telefon nie über eigene persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen. Die Polizei würde auch niemals danach fragen. – Man sollte grundsätzlich nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben – auch wenn diese sich als Polizisten ausgeben. – Wer ältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte hat, sollte sie über diese Betrugsmasche aufklären und davor warnen. – Wer Opfer eines solchen Anrufes geworden ist, sollte sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die sichergestellten Vermögensgegenstände aus Geldern stammen, die in Deutschland ergaunert und dann in die Türkei transferiert worden sind. Ob wohl die Ermittlungen noch andauern, werteten die Fahnder die Razzien am Mittwoch als Erfolg. Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, sprach von einem „großen Schlag gegen das organisierte Verbrechen in Deutschland und der Türkei“. Dies sei auch ein klares Signal an alle, die auf perfide Art und Weise versuchten, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.

Die jetzt zumindest teilweise abgeschlossenen Ermittlungen begannen im September 2018. Damals hatte der Sohn einer 80-jährigen Seniorin die Polizei alarmiert, nachdem seine Mutter einen Anruf der falschen Polizisten bekommen hatte. Bei der Übergabe des Geldes wurden drei Personen festgenommen, später weitere Tatverdächtige. Einer der Drahtzieher wurden ein Jahr später zu einer sechsjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Derweil gingen die polizeilichen Recherchen der eigens gebildeten Sondereinheit Zentrale Ermittlungsgruppe Phänomene weiter. Ein Ergebnis war die groß angelegte Razzia am Mittwoch.

Auch in der Region Trier sorgten Anrufe falscher Polizisten in der Vergangenheit immer mal wieder für Schlagzeilen. Zuletzt hatten Mitte Dezember einige Senioren Bürger aus den Hochwald-Orten Kell am See und Reinsfeld Anrufe von angeblichen Kriminalbeamten bekommen.

Vor zwei Jahren nahmen regionale Ermittler drei Tatverdächtige fest, denen später vor dem Trierer Landgericht der Prozess gemacht wurde. Im Juli 2018 wurde der Haupttäter wegen bandenmäßigen Betrugs zu einer viereinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Zwei Mitangeklagte kamen mit deutlich geringeren Strafen davon. Die Kammer sah es seinerzeit als erwiesen an, dass die Männer den in der Türkei vermuteten Hintermännern dabei geholfen hatten, ältere Menschen um Erspartes und Wertsachen zu bringen.