Für 200 Millionen Euro : Kernkraftwerk Cattenom macht Reaktor für weitere zehn Jahre fit

Cattenom Für die Zehn-Jahres-Überholung ist ein Kraftwerksblock Kernkraftwerks Cattenom am Freitag vom Netz genommen worden. Ingesamt kosten die Arbeiten hunderte Millionen Euro.

Ein Reaktor des Kernkraftwerks in Cattenom ist am Freitag für eine längere Laufzeit fit gemacht worden. Der Kraftwerksblock Nummer 3 des Kraftwerks wurde am Freitag, um etwa 19:30 Uhr, zum dritten Mal im Abstand von etwa sechs Monaten vom nationalen Netz getrennt. Während dieses geplanten Stillstands werden 18 000 Aktivitäten, mehr als 150 Änderungen an den Anlagen und zahlreiche behördliche Überprüfungen durchgeführt. Das teilt der Betreiber EDF mit.