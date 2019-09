Trier Die ersten Führungspositionen für die neuen XXL-Pfarreien im Bistum sind besetzt. 15 von 35 Leitungsteams sind jetzt bekannt. Für den Rest wird noch qualifiziertes Personal gesucht.

Aus der Region Trier geht im Januar nur die neue XXL-Pfarrei Wittlich an den Start. In das Wittlicher Leitungsteam berief der Trierer Bischof Stephan Ackermann den 57-jährigen Pfarrer Matthias Veit, der derzeit noch Dechant im Dekanat Mayen-Mendig ist. Ihm zur Seite stehen die 35-jährige Journalistin und PR-Beraterin Sarah Engels aus Piesport und der 48-jährige Bankbetriebswirt Marco Brixius aus Maring-Noviand. Die Namen der beiden Ehrenamtlichen für das Leitungsteam stehen noch nicht fest. Sie werden vom Rat der Pfarrei gewählt und vom Bischof ernannt.

Die Leitung der neuen Großpfarrei Saarbrücken übernimmt der ehemalige Hermeskeiler Dechant Clemens Grünebach. Er gilt als enger Vertrauter des Trierer Bischofs. In Saarbrücken hatte es zuletzt Knatsch gegeben, weil der beliebte Dechant Benedikt Welter bleiben wollte, damit aber in Trier auf taube Ohren gestoßen war. Alle Leitungsposten in den neuen Großpfarreien würden neu besetzt, begründete Stephan Ackermann die Personalrochade. Der aktuelle Priester der Pfarreiengemeinschaft Trier-Heiligkreuz, Theo Welsch, geht ins saarländische Tholey.

Die Amtszeit der Hauptamtlichen in den Leitungsteams beträgt maximal zwölf Jahre. Die Teams treten Anfang ihren Dienst in den ersten 15 Großpfarreien an. Insgesamt wird es im Bistum Trier künftig 35 XXL-Pfarreien geben. Die übrigen 20 Pfarreien der Zukunft sollen bis spätestens 2022 eingerichtet sein. Wer in deren Leitungsteams sitzt, steht noch nicht fest.