Trier In der Diskussion über die von Rom vorläufig auf Eis gelegte Strukturreform im Bistum Trier gibt es eine neue Entwicklung: Weil das Bistum die Dekrete für die neuen XXL-Pfarreien immer noch nicht zurückgenommen hat, rufen die Reformkritiker die Gläubigen zum Protest auf. Und der Ton wird rauer.

Nach der von der römischen Kleruskongregation auf Eis gelegten Strukturreform im Bistum Trier wird der Ton unter den katholischen Priestern rauer. Der Dechant von Birkenfeld, Clemens Kiefer, sagte unter Verweis auf die Priesterbruderschaft Unio Apostolico in einem Interview mit der Nahe-Zeitung: „Ich finde es unter aller Sau, dass hier Kollegen geklagt haben.“ Das seien Pfarrer, die bei ihrer Priesterweihe auch Gehorsam gegenüber dem Bischof gelobt hätten. Laut Kiefer war die Reform keine einsame Entscheidung des Bischofs, sondern sei über viele Jahre „auf allen kirchlichen Ebenen diskutiert worden“.

Der Deutschland-Leiter der Priesterbruderschaft, der ehemalige Saarburger Pastor Peter Leick, hatte den in Rom eingereichten Rekurs mit der Aussage gerechtfertigt, er habe keinen Kadavergehorsam geschworen. Im Moment stehe ihm die Pfarrei näher als die Leitung des Bistums Trier, so Leick.

Unterdessen gehen die Diskussionen über die ausgesetzte Strukturreform weiter. Die Initiative Kirchengemeinde vor Ort hat die Gläubigen mehrerer Pfarreien dazu aufgerufen, gegen die vom Trierer Bischof in der vergangenen Woche erlassenen Dekrete Beschwerde einzulegen und sich so gegen die geplante Auflösung seiner Pfarrei zu wehren. Geschehe dies nicht innerhalb einer Frist von zehn Tagen, riskiere man, dass das Dekret rechtskräftig werde, heißt es in einem Aufruf der nach eigenen Angaben von 309 Kirchengemeinden unterstützten Initiative, die auf ihrer Internetseite ein Musterformular veröffentlicht hat.