Trier Der Trierer Bischof Stephan Ackermann will mit der geplanten Strukturreform möglichst rasch beginnen, obwohl Rom erst im vergangenen Monat ein Stopp verhängt hat. Kann das funktionieren?

Wie geht es weiter mit der von Rom gestoppten Strukturreform im Bistum Trier? Bischof Stephan Ackermann will noch in diesem Jahr die von der Kleruskongregation erbetene Stellungnahme abgeben. Das sagte Bischofssprecherin Judith Rupp auf Anfrage unserer Zeitung.

Stephan Ackermann wurde gebeten, „zum Antrag der Beschwerdeführer Stellung zu nehmen“, wie es in dem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben an den „hochwürdigsten Herrn Bischof“ heißt. Gegen das Gesetz über die neuen Großpfarreien hatten die bistumskritische Initiative Kirchengemeinde vor Ort und die Priestergemeinschaft Unio Apostolica Klage eingereicht. Die Priestergemeinschaft kritisiert vor allem die geplante Leitungsstruktur und die Position der Priester in den geplanten Großpfarreien. Weil diese von einem Team aus einem Pfarrer und zwei Laien geleitet werden sollen, werde die kirchenrechtlich vorgesehene Leitungsvollmacht der Pfarrer eingeschränkt, kritisiert Unio Apostolica. Die meisten Priester übernähmen künftig keine Leitungsaufgaben und hätten lediglich einen Status als untergeordnete Mitarbeiter des Leitungsteams, heißt es in der nach Rom gesandten Beschwerde der Priestergemeinschaft.