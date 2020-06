Was wird aus den Reformplänen? - Trierer Bischof zufrieden mit Gesprächen in Rom

Trier Konnte der Trierer Bischof die Kirchenmänner in Rom von seinen Reformplänen überzeugen? Mit einer Entscheidung des Vatikans wird in den nächsten Wochen gerechnet.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat sich nach seiner Rückkehr aus dem Vatikan zufrieden über den Verlauf des Treffens gezeigt. Die Gespräche in der Kleruskongregation hätten in guter Atmosphäre stattgefunden, sagte eine Sprecherin am Samstagmorgen. Details zu den Inhalten wurden zunächst nicht bekannt.