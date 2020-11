Regelbetrieb in Kitas und Schulen : Normaler Unterricht soll vorerst weitergehen

Ein kleiner Junge hält sich ein Taschentuch an die Nase. Es wird vermehrt über die Infektionsgefahr in Schulen und Kitas gesprochen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Trier Land will Regelbetrieb in Kitas und Schulen so lange wie möglich aufrechterhalten. Einige Schulen haben auch alternative Konzepte.

Ginge es nach Jürgen Scholz, dann könnten an der Berufsbildenden Schule in Saarburg bereits jetzt die Klassen geteilt werden. Hybrid-Unterricht nach festem Stundenplan, nennt der Schulleiter das Konzept. Mittels einer Online-Plattform könnten Schüler in der Klasse und von zu Hause gleichzeitig dem Unterricht folgen. Der Lehrer führe in ein neues Thema ein oder gebe für alle eine Aufgabenstellung, erkläre diese, danach würden die Schüler in der Schule und zu Hause während der Doppelstunde die gleichen Aufgaben bearbeiten. Danach könnten dann wieder alle über die Lernplattform über die Lösung diskutieren, erklärt Scholz. Der Vorteil dieser Methode: Die Zahl der Schüler in den Klassen könnte reduziert werden, die Infektionsgefahr verringert.

Technisch sei ein solcher Hybridunterricht an seiner Schule kein Problem, sagt Scholz. In allen Klassen gebe es Laptops, digitale Kameras, Beamer oder digitale Tafeln, mit denen der Unterricht gestützt werden könne. Lehrer seien in den Sommerferien intensiv geschult worden. Doch vorerst soll an den Schulen in Rheinland-Pfalz der normale Unterricht weitergeführt werden. Der Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht, wie er eigentlich bei steigenden Infektionszahlen vorgesehen ist, soll offenbar solange wie möglich vermieden werden. „Das Recht auf Bildung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf lassen sich am Besten durch Präsenz verwirklichen“, sagt ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums.

Doch die Kritik an dem Festhalten des sogenannten Regelunterrichts wächst. Dadurch könnte nicht die erste Regel der Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden, sagt etwa der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Gerhard Bold. Die Zahl der Schüler in den Klassen müsste reduziert werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Er spricht sich daher für einen Hybrid-Unterricht aus. Es sei keine Strategie erkennbar, wie der Regelbetrieb in Kitas und Schulen unter den Bedingungen der rasant wachsenden Infektionszahlen aufrechterhalten werden kann, mahnt auch Klaus-Peter Hammer, Landeschef der Gewerkschaft GEW. Er fordert die Grundausstattung aller Lehrer mit speziellen Schutzmasken, sogenannter FFP-2-Masken, die Einführung von Corona-Schnelltests an Schulen und eventuell zwischen Präsenz- und Fernunterricht zu wechseln. „Es wäre fatal, wenn wir gerade durch das Zögern und Zaudern der Landesregierung wieder direkt auf einzelne oder sogar flächendeckende Kita- und Schulschließungen zusteuern würden“, warnt die Landesvorsitzende des Philologenverbandes, Cornelia Schwartz. Es sei nämlich keinesfalls so, wie das Bildungsministerium es darstelle, dass Schulen beim Infektionsgeschehen keine Rolle spielten. Forscher des Münchner Helmholtz-Zentrums haben herausgefunden, dass es bei Kindern eine höhere Übertragungsrate des Sars-Cov2-Virus gibt, als bisher bekannt. Demzufolge gebe es auch eine höhere Dunkelziffer bei ihnen, so die Wissenschaftler.

„Es ist davon auszugehen, dass auch in Schulen weitere Infektionsfälle auftreten werden“, ist daher auch Reiner Schladweiler, Landeselternsprecher überzeugt. Solange es keinen ausreichenden Abstand in den Klassenräumen und in Bussen und Bahnen gebe, bestehe nach wie vor ein erhöhtes Infektionsrisiko für Schüler. In einer Petition will der Landeselternbeirat erreichen, dass die Schutzvorkehrungen in den Klassenräumen verbessert werden, etwa durch die Installation von Spuckschutzwänden zwischen den Schülern.