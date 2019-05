Verkehr : Die Weichen sind gestellt

Die Weichen sind gestellt: Wenn alles klappt, dann könnte es demnächst mit der Bahn von Trier aus alle zwei Stunden in gut 75 Minuten in die lothringische Hauptstadt und wieder zurück gehen. Foto: dpa/Laurent Cipriani

Trier/Metz Zweckverband macht Weg frei: Regelmäßige Zugverbindung von Trier nach Metz wird ausgeschrieben.

Metz ist die nächstgelegene Partnerstadt von Trier. Gut 100 Kilometer ist sie entfernt. Doch mit dem Zug ist die lothringische Hauptstadt derzeit nur über Umwege zu erreichen. Von Trier über Luxemburg und dann weiter nach Metz. Fast zwei Stunden braucht man für die Fahrt. Bislang gibt es nur an Wochenenden eine Direktverbindung zwischen den Partnerstädten. Samstags und sonntags geht es jeweils einmal hin und zurück.

Nun hat der für den Schienenpersonenverkehr zuständige Zweckverband SPNV Nord in Koblenz endgültig den Weg freigemacht für eine tägliche Verbindung im Zwei-Stunden-Takt von Trier nach Metz. Die Verbandsversammlung stimmte dem seit langem geplanten Projekt zu. Damit kann es nun an die Ausschreibung gehen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der damalige Direktor des Zweckverbands, Thomas Geyer, daraufhingewiesen, dass die Zeit dränge. Noch bis Ende 2024 fährt die Deutsche Bahn auf der sogenannten Obermoselstrecke zwischen Trier und Perl. Für die Zeit danach muss die Leistung neu ausgeschrieben werden. Ein europaweites Auschreibeverfahren für den Betreiber einer Bahnstrecke braucht allerdings seine Zeit. Daher, so hieß es im Sommer vergangenen Jahres, müsse bis Mitte 2019 eine Ausschreibung erfolgen.

Im April unterzeichneten die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Präsident der französischen Region Grand Est, Jean Rottner, in Trier eine Vereinbarung über die Reaktivierung der ehemaligen Direktverbindung von Trier nach Metz entlang der Obermoselstrecke über Perl und Thionville nach Metz. Dreyer betonte dabei, attraktive Zugverbindungen seien Voraussetzung, um die „grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch auf dem Arbeitsmarkt in Bildung, Kultur und Tourismus“ voranbringen zu können. Rottner betonte kürzlich in einem Interview mit der Saabrücker Zeitung, dass es wichtig sei, dass das Saarland und Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Grand Est Verkehrsverbindungen betrachte „und nicht jeder nur auf das Seine guckt“.