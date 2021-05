Unterhaltung : Regen an Pfingsten? Kein Problem! Das kann man trotzdem unternehmen

Service Trier/Bitburg/Wittlich Die Wetteraussichten fürs Pfingstwochenende in Rheinland-Pfalz: Regen, Regen und noch mehr Regen. Spaziergänge in der Natur oder auf der Wiese entspannen fallen flach. Damit euch nicht die Decke auf den Kopf fällt, haben wir Aktivitäten rausgesucht, die man drinnen machen kann.

Modeausstellung La Mode et la Mort: Faltenspiel in der Tufa

Auf Facebook heißt es dazu: „Entstanden ist ein spannendes Faltenspiel, das mit Transparenz und Blickdichte, Licht und Schatten, Höhen und Tiefen als modische Umsetzung dem Leben und dem Tod entspricht. Typische Symbole und Zitate wurden subtil in die Outfits eingearbeitet. Neben der gestalterischen Aufgabe und der experimentellen Auseinandersetzung mit Origami- und Faltentechniken ging es bei diesem Projekt um die Entwicklung eines individuellen modischen Ausdrucks, der sich in den gezeigten Outfits widerspiegelt.“

Verkostung in der Weinmanufaktur Petershof in Konz-Oberemmel

Auch wenn es dieses Jahr an Pfingsten kein Grand Opening geben wird, lädt die Weinmanufaktur Petershof in Konz-Oberemmel zum virtuellen Anstoßen ein. Der Grund: Der neue Crémant, der am Wochenende herausgebracht wird. Der Schaumwein kann nur vor Ort gekauft werden. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, wird es auf Instagram und Facebook ein kurzes Live-Anstoßen geben.

Wem das nicht reicht: Am Samstag und Sonntag können Weine zwischen 12 und 18 Uhr verkostet werden. Eine vorherige Anmeldung und ein negativer Corona-Test sind Pflicht! Mehr Infos gibt es hier . Adresse: Am Rosenberg 2, 54329 Konz

Kunstausstellung im Haus Beda in Bitburg

Erste Impressionen hat unsere Reporterin in diesem Artikel in einer Bildergalerie zusammengetragen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Kunstkreises Beda .

Flux4Art in Wittlich

Dieses Jahr wird zeitgenössische Kunst ohne Rahmenprogramm in der CASA Tony M. in Wittlich (Adresse: Marktplatz 3, 54516 Wittlich) gezeigt. Die Ausstellung hat von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr und samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Innengastronomie in Trier darf ab Freitag wieder öffnen

Livestream aus Trierer Club

Wer am Wochenende so gar nicht das Haus verlassen möchte, kann sich Clubfeeling in die eigenen vier Wände holen. Der Techno-, Deep House- und Elektro Pop-Club „Weitweitweg“ streamt am Freitag unter dem Motto „Weitweitweg on Air meets SNRS“ live auf Twitch.