Deutschlandticket startet 49-Euro-Ticket kann ab Montag gekauft werden - Was man dazu wissen muss

Trier · Ab Mai kann man mit dem 49-Euro-Ticket den gesamten Nahverkehr in Deutschland nutzen. Der Verkauf des Tickets beginnt am Montag. Was man dazu wissen muss und wie man an das Ticket kommt.

31.03.2023, 14:37 Uhr

Ab Montag kann man das Deutschlandticket kaufen. Foto: dpa Foto: dpa/David Young

Nachdem der Bundesrat am Freitag der Einführung des 49-Euro-Tickets zugestimmt hat, startet bereits am kommenden Montag, 3. April, der Verkauf des deutschlandweit gültigen Nahverkehrstickets. Nutzen kann man das 49-Euro-Ticket dann ab Mai. Gekauft werden kann es nur online etwa über die Fahrplan-App des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) oder über die Fahrkarten-App der Bahn. Das Deutschlandticket sei ein digitales Jahresabo zum von derzeit 49 Euro pro Monat, heißt es beim VRT.