Zukunft im Gesundheitswesen „Die Wege für die Patienten werden sicher länger werden“

Der Ärztemangel sei keine Prognose mehr, sondern in vielen Regionen Deutschlands längst Realität, sagt der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt bereits am Wochenende. Rund 4800 Hausarztsitze seien unbesetzt, in den Krankenhäusern sehe es beim Personalmangel ähnlich aus. Hinzu komme, dass heute fast jeder vierte berufstätige Arzt 60 Jahre oder älter sei. Über den Ärztemangel und was dagegen getan werden kann, wird auch beim heute beginnenden Ärztetag in Mainz diskutiert.