Es geht nicht nur um Zahlen Die Finanzen der Region sind fest in Frauenhand – Leiterinnen geben Einblick in ihre Arbeit

Trier/Bitburg/Wittlich/Daun · Die wichtigsten Finanzbehörden der Region Trier sind seit diesem Jahr alle fest in Frauenhand. Die Leitungen sind rein weiblich, bei den Beschäftigten haben Frauen ebenfalls die Nase vorn. Was die Finanzbeamtinnen umtreibt, mit wie viel Geld sie umgehen und was sie sich auf die Fahne geschrieben haben.

04.11.2023, 12:48 Uhr

Die wichtigsten Finanzbehörden in der Region werden von Frauen geleitet (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Das Image von der muffigen Amtsstube und dem bräsigen älteren Herrn hinter vergilbten Aktenbergen lastet vielen Behörden, im Speziellen den Finanzämtern, immer noch an. Zumindest in der Region weht in den Amtsstuben jedoch seit einigen Jahren ein anderer, frischerer Wind.