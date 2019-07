Abschaffen? : Steuerzahler fordern: Schluss mit der Hundesteuer

Hundebesitzer müssen in manchen Städten tief in die Tasche greifen für ihren Vierbeiner. Die Hundesteuer ist höchst unterschiedlich. Der Bund der Steuerzahler fordert, diese abzuschaffen. Foto: dpa. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Trier Schluss mit der Hundesteuer. Das fordert der Bund der Steuerzahler. In Trier sind Hunde besonders teuer.

120 Euro sind in Trier für den ersten Hund fällig. Wer einen zweiten Hund, der muss für diesen 168 Euro zahlen, jeder weitere Hund kostet 228 Euro pro Jahr. Damit liegt Trier mit den Hundesteuern direkt hinter dem landesweiten Spitzenreiter Mainz. Während in Trier Besitzer von als gefährlich eingestuften Hunden (Stichwort: Kampfhunde) mit 120 Euro pro Jahr vergleichsweise billig wegkommen, müssen sie in Wittlich und Bitburg richtig tief in die Tasche greifen. 800 Euro sind in Wittlich für einen sogenannten gefährlichen Hund pro Jahr fällig, 792 Euro sind es in Bitburg.