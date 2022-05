Badesaison : Südbad Trier wieder geöffnet - In welchen Bädern bereits geschwommen wird

Foto: dpa-tmn/Uli Deck

Während einige Freibäder noch in den letzten Vorbereitungen stecken, sind andere bereits in die Saison gestartet. Wo, wann und zu welchen Preisen man sich in der Region abkühlen kann und welche Freibäder in diesem Jahr komplett geschlossen bleiben.

Das Wetter stimmt und die Badehose liegt bereit? Dann nichts wie ins Freibad. Hier finden Sie eine Übersicht sortiert nach Eröffnungsdatum, welche Freibäder der Region bereits geöffnet sind, welche in Kürze folgen und welche in diesem Jahr aussetzen.

Erlebnisbad Schweich

Das Erlebnisbad in Schweich hat bereits seit dem 7. Mai geöffnet.

Öffnungszeiten:

Montag von 10 Uhr bis 19 Uhr (bei heißem Wetter bis 20 Uhr)

Dienstag und Mittwoch von 7 Uhr bis 19 Uhr (bei heißem Wetter bis 20 Uhr)

Donnerstag bis Sonntag von 8 Uhr bis 19 Uhr (bei heißem Wetter bis 20 Uhr)

Preise:

Tagesticket 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Freibad Kröver Reich

Seit dem 8. Mai können sich Badegäste bereits im Kröver Freibad abkühlen.

Öffnungszeiten:

Täglich von 10 Uhr bis 19:30 Uhr

Im Juli und August täglich bis 20 Uhr

Preise:

Tagesticket 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro

Cascade Bitburg

Der Freibadbereich im Cascade eröffnete bereits am 13. Mai.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 13 Uhr bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 20 Uhr

Preise:

Tagesticket 8,90 Euro, ermäßigt 5,50 Euro

Familienfreibad Manderscheid

Das Familienfreibad Manderscheid ist seit dem 14. Mai wieder für Badegäste geöffnet.

Öffnungszeiten:

Täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr

Preise:

Tagesticket 3 Euro, ermäßigt 2 Euro

Freibad Gerolstein

Das Freibad Gerolstein ist seit dem 14. Mai. geöffnet.

Öffnungszeiten:

Täglich von 12 Uhr bis 20 Uhr

Im Juli und August täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr

Preise:

Tagesticket 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Panoramabad „Römische Weinstraße“ in Leiwen

Das Freibad in Leiwen eröffnete bereits am 14. Mai.

Öffnungszeiten:

Täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr

Preise:

Tagesticket 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Moselbad Bernkastel Kues

Das Moselbad ist seit dem 15. Mai. geöffnet.

Öffnungszeiten:

Täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr

Preise:

Tagesticket 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Südbad Trier

Das Südbad Trier startet ab Montag dem 16. Mai in die Freibadsaison.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr (bei heißem Wetter bis 19 Uhr)

In den Ferien täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr (bei schönem Wetter bis 20 Uhr).

Preise: Tageskarte 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Saisonkarte und Schülerferienkarte sind noch in Vorbereitung.

Freibad Morbach

Das Freibad in Morbach öffnet am 21. Mai seine Tore.

Öffnungszeiten:

Montags von 10 Uhr bis 19 Uhr (bei heißem Wetter bis 20 Uhr)

Dienstags und Mittwochs von 7 Uhr bis 19 Uhr (bei heißem Wetter bis 20 Uhr)

Donnerstags bis Sonntag von 8 Uhr bis 19 Uhr (bei heißem Wetter bis 20 Uhr)

Preise:

Tagesticket 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Freibad Saarburg

Die Freibadsaison in der Stadt Saarburg startet am Samstag, 21. Mai.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 19 Uhr

Freibad Ruwertal

Das Freibad Ruwertal startet in diesem Jahr am 22. Mai in die Badesaison.

Öffnungszeiten:

Täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr

Preise:

Tagesticket 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Abendtarif montags bis freitags ab 17 Uhr: 2,50 Euro

Kylltalbad Kordel

Das Kylltalbad in Kordel öffnet voraussichtlich am 26. Mai.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 19:30 Uhr

Montags geschlossen

Preise:

Tagesticket 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Freibad Hochwald Kell

Die Freibadsaison in Kell am See beginnt in diesem Jahr am Samstag, 28. Mai.

Öffnungszeiten:

Täglich von 12 Uhr bis 19 Uhr

Freibad Hermeskeil

In Hermeskeil können Badegäste ab dem 4. Juni ins kühle Nass springen.

Öffnungszeiten:

Montags bis Freitags von 8 Uhr bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 20 Uhr

Preise:

Tagesticket 4 Euro, ermäßigt 2 Euro

Nordbad Trier

Fans des Trierer Nordbads müssen sich noch etwas gedulden, da momentan noch Sanierungsarbeiten laufen. Die Stadtwerke Trier rechnen damit, dass das Nordbad zu Beginn der Sommerferien am 25. Juli einsatzbereit ist.

Waldfreibad Prüm

Im Waldfreibad Prüm laufen aktuell die letzten Sanierungsarbeiten nach der Flut im letzten Sommer. Ein genauer Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Der Betriebsleiter Rainer Raskopp rechnet mit der ersten Juniwoche.

Freibad Kelberg

Im Freibad Kelberg wurden die Pumpen durch das Hochwasser komplett zerstört. Auch hier steht kein genauer Eröffnungstermin fest. Wenn alles glatt läuft, kann das Freibad Ende Mai in die neue Saison starten.

Freibad Echternacherbrück

Das Freibad am Campingplatz Altschmiede in Bollendorf öffnet gemeinsam mit dem Campingplatz am 25. Mai wieder seine Pforten. Die Betreiber weisen aber darauf hin, dass es kein öffentliches Schwimmbad ist und nur Camping- und Ferienhausgästen zur Verfügung steht.

Freibad Waxweiler

Auch das Freibad in Waxweiler wurde von der Flutkatastrophe getroffen. Die Arbeiten verzögern sich dort durch Lieferschwierigkeiten. Ein genauer Termin steht für die Eröffnung noch nicht fest.

Freibad Kyllburg