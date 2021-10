Tarifkonflikt : Streiken Busfahrer in der Region am Freitag erneut?

Am Freitag könnte es wieder zu Busfahrer-Streiks kommen. Foto: dpa Foto: dpa/Thomas Frey

Trier Die Busse in der Region fahren wieder nach Fahrplan. Der Streik der Busfahrer endete am Mittwochabend. Doch am morgigen Freitag könnte es erneut dazu kommen, dass Busfahrer ihre Arbeit niederlegen.

Die Busfahrer in der Region haben ihren Warnstreik am Mittwochabend beendet. Für den heutigen Donnerstag liege kein Streikaufruf vor, teilte der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) mit. „Es ist davon auszugehen, dass alles wieder normal fährt.“ Ähnlich äußerte sich auch das Unternehmen Tempus Mobil aus Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm). „Am Donnerstag, 07. Oktober werden alle Fahrten von Tempus Mobil uneingeschränkt durchgeführt“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Fahrer der privaten Busunternehmen am Mittwoch aufgerufen, ihre Arbeit für einen Tag niederzulegen. In der Region beteiligten sich neben Fahrern von Tempus mobil, auch die der Moselbahn und der RMV. Verdi hatte kurzfristig zu dem Streik aufgerufen. Erst am Mittwochmorgen erreichte die Unternehmen der Streikaufruf. Daher konnten einige nicht mehr reagieren und Fahrpläne umstellen. Die Folge: Busse fielen aus, weil Fahrer sie an den Endhaltestellen einfach abgestellt hatten.

Kein Verständnis: Eltern sauer auf streikende Busfahrer

Viele Eltern reagierten mit Unverständnis auf den Streik, zumal einige Schüler nicht mehr mit dem Bus nach dem Unterricht nach Hause fahren konnten. „Dass Lehrer, Kinder und Schüler erneut auf sich allein gestellt sind, um Lösungen für die von ihnen nicht zu vertretenden Probleme zu finden, wird achselzuckend und mit Gleichgültigkeit in Kauf genommen, wahrscheinlich sogar bewusst beabsichtigt“, heißt es zum Beispiel in einer Mail einer Mutter aus Echternacherbrück (Eifelkreis Bitburg-Prüm) an Tempus Mobil. „Langsam reicht es“, schrieb eine Frau auf der Facebook-Seite der Moselbahn. „Allmählich gibt es nichts mehr zu entschuldigen, dafür wird die letzte Zeit zu viel gestreikt und das alles auf dem Rücken derer, die auf euch angewiesen sind“, schrieb eine andere. Bereits vor den Sommerferien haben Streiks den Busverkehr in der Region beeinträchtigt. Auch damals war der Schülerverkehr betroffen.

Verdi wollte mit dem neuerlichen Warnstreik darauf hinweisen, dass einer der vier Verkehrsverbünde in Rheinland-Pfalz noch nicht die vom Land zugesagten Fördermittel für die Busunternehmen abgerufen hat. Das Land hatte zugesagt, die Unternehmen finanziell zu unterstützen, um die Belastungen durch die Lohnerhöhungen auszugleichen.

Großdemo beim Busfahrer-Streik am Freitag in Mannheim

Eine Sprecherin des VRT sagte volksfreund.de, dass man die den privaten Busunternehmen in der Region zugesagten Mittel am 30. September beim Mobilitätsministerium beantragt habe. Sobald diese angewiesen seien, würden die Mittel anteilig an die Unternehmen verteilt.