Wetter : Unwetterwarnung für die Region - In der Nacht wird´s ungemütlich

Unwetterwarnung für die Region - In der Nacht wird´s ungemütlich

Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Nacht zum Freitag vor schweren Gewittern mit Sturmböen, heftigem Starkregen und Hagel. Wie schlimm es in der Region werden kann, lesen Sie hier.

Wer sich am späten Donnerstag auf einen sommerlichen Abendspaziergang gefreut hat, muss sich möglicherweise auf stürmisches Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet eine zunehmende Wahrscheinlichkeit für schwere Gewitter in der Nacht zum Freitag. Dazu sind Hagel mit Korngrößen bis zu drei Zentimeter und Sturmböen bis zu 90 Stundenkilometern angekündigt. Mancherorts besteht die Gefahr von Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in der Stunde.