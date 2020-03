Umwelt: Regionale Müll-Verantwortliche sind mit der Biotüte hochzufrieden

Trier Erste Zahlen zeigen, dass das neue Abfallkonzept offenbar wirkt: Während die Restmüllmenge sinkt, steigen die Aufkommen von Bioabfall, Altpapier und Leichtverpackungen.

Allen Negativmeldungen und Protesten zum Trotz scheinen die Änderungen bei der regionalen Abfallwirtschaft erste Früchte zu tragen. Darauf jedenfalls deuten erste Zahlen des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) hin, die unserer Zeitung exklusiv vorliegen. Danach ist die Menge des in der Region eingesammelten Restabfalls innerhalb eines Jahres um über 15 Prozent gesunken. Im gleichen Zeitraum wurden in den vier am ART beteiligten Kreisen und der Stadt Trier rund zehn Prozent mehr Papier eingesammelt und 13 Prozent mehr Verpackungsabfälle (gelber Sack).

Rasch kursierten auf diversen Plattformen im Internet Hunderte Fotos von überquellenden Sammelbehältern mit den passenden Kommentaren. Die ART-Verantwortlichen hatten Mühe und Not, das Biomüll-Chaos einigermaßen in den Griff zu bekommen.

Besonders hoch schlugen die Wellen im Vulkaneifelkreis, wo es über viele Jahre hinweg Biotonnen gab, die nun aus Gründen der Vereinheitlichung in der gesamten Region gegen das neue Bring-System mit den Biotüten ausgetauscht wurden. Auf einen einfachen Nenner gebracht: Das alte System funktionierte, das neue überhaupt nicht. Jetzt sieht es so aus, als würden im Vulkaneifelkreis die Tonnen bald wieder eingeführt.

Das Chaos mit den überquellenden Sammelcontainern hat sich inzwischen an den meisten Stellen erledigt. Der Hauptgrund: Der Abfallzweckverband hat die Zahl der aufgestellten Biomüll-Container seit Ende des Jahres nahezu verdoppelt – auf inzwischen 1544, wie eine Sprecherin unserer Zeitung sagte. Die Kuriosität dabei: Mit 600 Behältern steht fast ein Drittel der Sammelbehälter im Vulkaneifelkreis, also dort, wo der Widerstand gegen das sogenannte Modell Trier plus am größten ist. Die Verantwortlichen sind mit der Zwischenbilanz jedenfalls zufrieden. Das Konzept habe sich schon jetzt bewährt, sagt ART-Chef Max Monzel.