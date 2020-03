Covid-19 : Regionale Unternehmen erwarten Umsatzrückgänge durch Coronavirus

Trier/Region Laut einer IHK-Blitzumfrage spürt knapp die Hälfte der Betriebe in der Region bereits die geschäftlichen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus.

43 Prozent der insgesamt rund 180 regionalen Unternehmen, die sich an einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier beteiligt haben, spüren bereits jetzt Auswirkungen des Coronavirus auf ihre Geschäfte.

„Am höchsten sind die Anteile in Reisewirtschaft und Gastgewerbe, am geringsten in der Baubranche“, erklärt Glockauer.