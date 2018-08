Weil er Reichsbürger ist: Verwaltungsgericht Trier entfernt Polizisten aus Amt

Das Trierer Verwaltungsgericht hat einen 46-jährigen Polizisten aus dem Dienst entfernt, weil er der verfassungsfeindlichen Reichsbürgerbewegung nahe steht. Von Bernd Wientjes

Das Trierer Verwaltungsgericht wird in dem Urteil gegen einen 46-jährigen Polizeikommissar mehr als deutlich: Es bestünden keine Zweifel daran, dass sich der Beamte, der zuletzt als Sachbearbeiter in der Polizeiinspektion Morbach gearbeitet hat, „von den wesentlichen Wertentscheidungen des Grundgesetzes losgesagt habe“. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Polizist ein sogenannter Reichsbürger ist. Mitglieder dieser Bewegung erkennen die Bundesrepublik nicht an, halten das Deutsche Reich für die legitime Rechtsform und sind Verschwörungstheoretiker. „Ein derartiges Verhalten bringe einen jeden Beamten an den Rand seiner Tragbarkeit; erst recht gelte dies für einen Polizeibeamten, dessen Kernaufgabe darin bestehe, zu gewährleisten, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorbehaltlos und loyal gegenüber dem Staat und der Allgemeinheit geschützt werde. Diesen Kernauftrag könne nicht erfüllen, wer die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und damit auch seinen eigenen Beamtenstatus negiere“, heißt es in dem Urteil des Gerichts.

Bei der Verhandlung gegen ihn, ist der 46-Jährige nicht erschienen. In einem Fax an das Gericht hat er dies damit begründet, dass er die Zuständigkeit und die Legitimität des Verwaltungsgerichts infrage stellt. So wie er auch die Polizei, bei der er ja arbeitet, als Behörde infrage stellt. Stattdessen spricht er von einem Polizeiverband, der Polizeipräsident ist demzufolge im Sprachgebrauch des Mannes ein Bandenführer. Das Gericht sprach von „maßlosen und absurden Vorstellungen“. Mit seinem Verhalten habe der beklagte Polizeibeamte sich eines schweren Dienstvergehens schuldig gemacht, urteilte die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts. Sie bescheinigte dem Mann „gravierenden Persönlichkeitsmangel“. Daher sei weder dem Dienstherrn, dem Polizeipräsidium Trier noch der Allgemeinheit eine Weiterbeschäftigung des Beamten nicht mehr zumutbar. „Ein Polizeibeamter, der sich selbst nicht mehr als Beamter sehe und sich nicht an Recht und Gesetz gebunden fühle, stelle zudem eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar“, so das Gericht.