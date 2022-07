Reisen : Trotz Corona und Inflation: Urlaubslust so groß wie lange nicht

Strandbesucher haben sich bei Temperaturen von knapp 30 Grad am Strand an der Ostsee eingefunden. Viele Touristen genießen Sonne, Sand, Wellen und Meer am Strand auf der Insel Usedom. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Sauer

Trier Reisebüros in der Region vermelden deutlich mehr Buchungen als vergangenes Jahr. Gefragt sind vor allem Ziele in Europa. Reisen könnte allerdings im nächsten Jahr teuerer werden.

Wenn am Freitag die Sommerferien beginnen, werden viele Familien in den Urlaub aufbrechen. Und in diesem Jahr ist das Reisen einfacher und unbeschwerter als in den vergangenen zwei Jahren. Es gibt in den allermeisten Ländern kaum noch Einschränkungen wegen Corona, auch bestehen für Reisen in Europa keine Reisewarnungen mehr. Für die Einreise in manche Länder muss man nachweisen, dass man gegen Corona geimpft oder negativ getestet ist. Auch gilt an einigen Urlaubsorten noch Maskenpflicht etwa in Bussen und Bahnen.

Corona scheint daher in diesem Jahr kein Grund mehr zu sein, nicht in Urlaub zu fahren. „Man hatte das Gefühl, es wurde nach dem Motto gebucht: Jetzt erst Recht“, sagt Jörg Scharf, Inhaber von Reisebüros in Speicher, Bitburg und Prüm. Die Menschen wollten wieder verreisen, bestätigt auch Thomas Müller, Inhaber von Reisebüros und eines Reisebusunternehmens in Trierweiler. Es habe in diesem Jahr deutlich mehr Buchungen gegeben, als im letzten Jahr vor Corona. Müller spricht vom „best year“ ever. Beliebte Ziele seien die klassischen europäischen Urlaubsländer wie etwa Spanien und Griechenland, auch die Türkei sei stark gefragt. Weniger Buchungen habe es in diesem Jahr etwa für Tunesien gegeben. Auch Fernreisen seien in diesem Sommer bei seinen Kunden weniger gefragt, sagt Müller. Scharff macht einen Trend für Reisen nach Afrika aus. Es habe viele Buchungen für Namibia und Südafrika gegeben.

Für den Winter verzeichnet Marcel Raskopp, Inhaber eines Reisebüros in Prüm, eine erhöhte Nachfrage nach Reisen in die Karibik und auf die Malediven.

Und wie sieht es mit den Preisen aus? Ist Reisen in diesem Jahr teurer geworden? Wer frühzeitig gebucht hat, habe Glück gehabt, sagt Müller. In den vergangenen Wochen seien die Preise auch aufgrund der gestiegenen Nachfrage angestiegen. Und wer auf den letzten Drück noch eine Pauschalreise buchen möchte, der habe nicht nur eine sehr begrenzte Auswahl, der müsse auch mehr bezahlen, sagt Müller. Wie es für Reisen im Winter oder im nächsten Jahr aussieht, lässt sich nach Ansicht der Urlaubsexperten aus der Region derzeit noch nicht sagen. Fakt ist aber: Billiger werden Reisen wohl nicht. „Durch die gestiegenen Energiekosten und die Inflation werden auch Reisen teurer werden“, sagt Raskopp. In diesem Jahr werde das aber vermutlich noch nicht der Fall sein, glaubt Scharff. Falls die Krise anhalte, könnte das ab Mitte nächsten Jahres der Fall sein. Müller ist überzeugt, dass die Deutschen ihrem Ruf als Urlaubsweltmeister auch weiterhin gerecht werden: „Die werden trotz steigender Inflation verreisen.“