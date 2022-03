Corona-Pandemie : Gute Nachricht für Urlauber: Ab Donnerstag gibt es keine Corona-Risikogebiete mehr

Trier Luxemburg und Belgien sind bereits seit Sonntag von der Liste gestrichen, ab Donnerstag stuft Deutschland kein Land mehr wegen Corona als Hochrisikogebiet ein. Was das für Reisende bedeutet und wie die Lage in den Nachbarländern ist.

Reisen wird wieder einfacher: Ab Donnerstag hebt Deutschland die Einstufung anderer Länder als Hochrisikogebiete auf. Als Hochrisikogebiete gelten dann nur noch Regionen und Länder, in denen eine ansteckendere Corona-Variante grassiert. Das Robert Koch-Institut (RKI) spricht von „Varianten mit im Vergleich zur Omikron-Variante höheren Virulenz, also krankmachenden Eigenschaften“. Laut RKI erfolgt damit keine Ausweisung mehr von Hochrisikogebieten aufgrund der Verbreitung der Omikron-Variante. Derzeit stehen noch 40 Länder auf dieser Liste.

Was der Wegfall der Hochrisikogebiete für Familien auf Reisen bedeutet

Das ist die Corona-Lage in Luxemburg und Belgien

Bereits seit Sonntag sind Luxemburg und Belgien keine Hochrisikogebiete mehr. Damit gibt es für diese Länder keine Einschränkungen mehr bei der Ausreise. Wer sich länger als 24 Stunden in den Nachbarländern aufgehalten hat und nicht geimpft ist, musste in Deutschland in Quarantäne. Auch die Pflicht zur Einreiseanmeldung entfällt. Auch Luxemburger und Belgier können damit wieder uneingeschränkt nach Deutschland einreisen.

Luxemburg wurde Anfang Januar erneut von Deutschland als Hochrisikogebiet eingestuft. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist dort zunächst rasant gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort zeitweise bei weit über 2000. Ende Februar sank der Wert auf rund 500 und lag damit deutlich unter dem in Deutschland, wo die Inzidenz noch immer über 1000 liegt. Am Dienstag wurden in Luxemburg 625 weitere Corona-Infektionen gemeldet. 27 Covid-Patienten werden in Kliniken behandelt, davon sechs auf Intensivstationen.