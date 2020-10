Gesundheit : Hoteliers wehren sich gegen geplantes Beherbergungsverbot

Jeder Gast, der in Rheinland-Pfalz in einem Hotel übernachten möchte, muss nachweisen, dass er nicht aus einem Risikogebiet kommt. Das erschwert die Arbeit in Hotels derzeit. Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael

Trier In der Region gibt es derzeit keine Corona-Hotspots. Die Diskussion um Reisende aus Risikogebieten macht die Tourismusbranche aber hochnervös.

Aus diesem Grund ärgert er sich auch über das geplante Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten. Ein Teil der Bundesländer hatte sich am Mittwoch darauf verständigt, Gäste aus Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen auf über 50 auf 100 000 Einwoner in einer Woche gestiegen ist und die vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft werden, nicht mehr in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen übernachten zu lassen. Ausnahme: Sie können einen maximal 48 Stunden alten, negativen Corona-Test vorweisen. Haumann befürchtet, dass bei einer Zunahme an Risikogebieten in Deutschland (was angesichts steigender Neuinfektionszahlen wahrscheinlich ist) die Nachfrage nach Corona-Tests durch Reisende deutlich steigen wird und es unwahrscheinlich sei, dass die Ergebnisse innerhalb der geforderten 48 Stunden vorliege.