Kriminalität : Rekordjahr für Kriminelle: 35 Automaten in die Luft gejagt

Trier Hochkonjunktur für Panzerknacker: In Rheinland-Pfalz hat es im vergangenen Jahr ein neues Allzeithoch an Geldautomatensprengungen gegeben. Insgesamt 35 Mal schlugen die Panzerknacker zu; 19 Mal mussten sie dabei unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Das geht aus einer unserer Zeitung vorliegenden Antwort des Mainzer Innenministeriums an den CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert hervor.

Im bisherigen Rekordjahr 2018 flogen in Rheinland-Pfalz 26 Geldautomaten in die Luft. Im Jahr darauf gab es 22 Fälle. Nach Angaben des Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr immerhin 14 Tatverdächtige ermittelt. Sieben Tatverdächtige sind Deutsche (darunter drei Beschuldigte mit doppelter Staatsbürgerschaft), jeweils zwei kommen aus Rumänien und Polen, andere Tatverdächtige kommen aus Russland, Spanien, Marokko oder den Niederlanden.

Laut Innenminister Roger Lewentz sind für einen Großteil der in Deutschland gesprengten Geldautomaten professionell agierende Gruppierungen aus den Niederlanden – vorwiegend aus der Region Utrecht und aus Amsterdam– verantwortlich. Die Mitglieder wiesen häufig einen marokkanischen Migrationshintergrund auf, heißt es in einer aktuellen Veröffentlichung des Bundeskriminalamts. Die Panzerknacker bildeten ein kriminelles Netzwerk, dessen Mitglieder anlassbezogen und in wechselnder Zusammensetzung agierten.

In der Antwort des Mainzer Innenministeriums auf die Anfrage des CDU-Parlamentariers Lammert steht, dass in den zurückliegenden drei Jahren in 13 Fällen Tatverdächtige mit niederländischer oder marokkanischer Staatsangehörigkeit ermittelt worden seien. Daneben gebe es auch bei anderen Sprengungen, für die es bislang noch keinen konkreten Tatverdächtigen gebe, Hinweise auf eine niederländische Tätergruppe. Welche Hinweise das sind, wird nicht gesagt.

Allein acht Mal schlugen die Kriminellen im vergangenen Jahr in der Region Trier zu – zuletzt sprengten unbekannte Täter Mitte Dezember einen Geldautomaten am Rasthof Schneifel an der B 51 zwischen Prüm und Köln. Allein der angerichtete Sachschaden soll dabei in den fünfstelligen Bereich gegangen sein, hieß es später. Kein Einzelfall: Die bei den Sprengungen in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr verursachten Schäden belaufen sich nach Schätzungen auf mindestens zwei Millionen Euro.

Wie viel Geld die Panzerknacker bei ihren Raubzügen in diesem Jahr bislang erbeutet haben, ist nicht bekannt. Allerdings ist im Schnitt etwa jede zweite Sprengung erfolglos. Gelingt es den Gangstern allerdings, einen Geldautomaten zu knacken, lohnt sich die kriminelle Mühe: Experten sagen, dass in einem gefüllten Bankomaten mindestens 50 000 Euro stecken, meist aber sogar mehr als 100 000 Euro.

Der Mainzer Innenminister hatte die Banken in der Vergangenheit wiederholt dafür kritisiert, dass einige Institute nicht genug unternähmen, um den Panzerknackern die Arbeit zu erschweren. So würden Beratungsangebote des Landeskriminalamts „nicht sonderlich nachgefragt“ oder nicht alle vorhandenen Sicherungsmaßnahmen ergriffen.