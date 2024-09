Essay zur Rentrée in Luxemburg Erwachen aus dem Sommerschlaf: Was die Rentrée in Luxemburg bedeutet

Analyse | Luxemburg · Wenn am Montag in Luxemburg das neue Schuljahr beginnt, dann erwachen auch alle Branchen aus dem Sommerschlaf: Politik, Gesellschaft und Baustellenfahrzeuge – irgendetwas scheint dieses Datum bei den Luxemburgern auszulösen. Doch was steckt hinter der neuen Energie?

16.09.2024 , 06:38 Uhr

Was hat es mit der Rentrée auf sich? Wir wagen eine Erklärung des Luxemburger Lifestyles. Foto: Getty Images/Richard Villalonundefined undefi