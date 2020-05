Verordnung : Keine Quarantäne für Luxemburger

Trier Rheinland-Pfalz hebt Einreisebeschränkungen für EU-Ausländer auf. Und es sind wieder mehr Personen bei Beerdigungen und Trauungen erlaubt.

Es ist ein Wortungetüm: Erste Landesverordnung zur Änderung der Sechsten Corona-Bekämpfungsverordnung. So ist das dreiseitige Papier überschrieben, das die rheinland-pfälzische Landesregierung am Donnerstagabend veröffentlicht hat. Damit werden Teile der erst vor einer Woche herausgegebenen Verordnung geändert und konkretisiert. Jede Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen, sei es die Öffnung der Museen, sei es die Hygienevorschriften für die Gastronomie oder die sogenannten Kontaktbeschränkungen, wird in eine von Juristen überprüfte und verfasste Form gebracht. Erst wenn eine Verordnung oder die Änderung der Verordnung von der Landesregierung veröffentlicht wird, tritt sie an dem genanten Datum in Kraft. Das kann schon mal sein, dass dazwischen nur wenige Stunden liegen. Wie bei der am Donnerstagabend bekanntgemachten Änderung. Sie gilt nämlich seit Freitag um 0 Uhr.

(dpa) Nach dem digitalen Start Mitte April soll es an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz auch weiter keine Präsenzveranstaltungen geben. Hochschulen und das Wissenschaftsministerium hätten sich am Freitag in einer Videokonferenz darauf verständigt, das laufende Sommersemester 2020 als digitales Semester fortzuführen, teilte das Ministerium in Mainz mit.

Und das, was dann in den Verordnungen steht, ist eher für Juristen als für Normalbürger formuliert. So heißt es in der aktuellen Änderung: „Personen, die nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 aus einem Drittstaat eingereist sind, sind verpflichtet, unverzüglich nach Einreise die für sie zuständige Behörde zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach Absatz 1 hinzuweisen.“

Erklärt werden soll damit die Änderung der Quarantäneregelung. Bis Donnerstagabend mussten nämlich alle, die aus dem Ausland nach Rheinland-Pfalz einreisten, freiwillig für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Das galt auch für Luxemburger. Um Pendler von dieser Regelung auszunehmen galt diese nur für Deutsche, die länger als 72 Stunden am Stück in Luxemburg waren. Weil ein Gericht in Niedersachsen die dortige Quarantäneregelung gekippt und es gleichzeitig ab diesem Samstag Lockerungen bei den Einreisen aus Frankreich, Österreich und der Schweiz gibt und die Kontrollen an der deutsch-luxemburgischen Grenze ganz wegfallen, war es folgerichtig, dass auch Rheinland-Pfalz die Quarantänebestimmung ändert. Daher gilt nun: „Personen, die auf dem ­Land-, See- oder Luftweg aus einem Staat außerhalb der Europäischen Union, der Europäischen Freihandels­assoziation, des Vereinigten Königreichs von Großbritannien oder Nordirlands (Drittstaaten) in das Land Rheinland-Pfalz einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern.“ Mit anderen Worten: Die Quarantänebestimmung gilt nur noch für Einreisen aus Nicht-EU-Ländern, aus Großbritannien, Nordirland, der Schweiz, Island und Norwegen. Und damit ist klar: „Bürger aus Luxemburg können ungehindert einreisen. An den deutsch-französischen Grenzen gibt es gelockerte Grenzkontrollen, ein triftiger Grund für Einreisen wird aber auch hier nicht mehr benötigt“, bestätigt die Regierungssprecherin. Sollte sich die Zahl der an Sars-Cov-2-Infizierten in einem Nachbarland wieder deutlich erhöhen, dann könnte erneut eine Quarantäne für Einreisende von dort verhängt werden. Die zuständigen Behörden auf beiden Seiten der Grenzen stünden in ständigem engen Austausch, heißt es aus der Staatskanzlei.