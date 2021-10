Brauchtum : Rabimmel, rabammel, rabumm: Martinsumzüge dürfen stattfinden

Trier Im vergangenen Jahr sind sie ausgefallen. Dieses Jahr sollen die Kinder wieder mit ihren Laternen durch die Orte ziehen und Martinslieder singen. Das Land erlaubt die Umzüge grundsätzlich. Doch noch ist unklar, ob sie überall stattfinden.

„Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.“ In vielen Orten wird in diesem Jahr rund um den Martinstag am 11. November das Lied von Kindern wieder gesungen werden. Martinsumzüge sind in diesem Jahr wieder grundsätzlich erlaubt.