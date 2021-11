Rheinland-Pfalz : Neue Corona-Regeln: Keine Einschränkungen für Weihnachtsmärkte

Trier Lockerungen auf der einen, härtere Maßnahmen auf der anderen Seite. Ab kommenden Montag gilt die neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz. Und die bringt für Weihnachtsmarktbesucher Erfreuliches.

Weihnachtsmärkte und Martinsumzüge können ohne Einschränkungen stattfinden. Das gaben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) soeben in Mainz bekannt. Die neue Corona-Verordnung des Landes, die am Montag kommender Woche in Kraft treten soll, sieht vor, dass es für Außenveranstaltungen, bei denen es keine festen Plätze gibt, kaum noch Beschränkungen geben soll. Demnach entfällt die Testpflicht für Ungeimpfte, und auch der Nachweis der Impfung oder dass man genesen ist. Auch die Kontaktnachverfolgung entfällt für diese Veranstaltungen genauso wie die Masken- und die Abstandspflicht.