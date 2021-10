Festnahmen : Erst üben, dann sprengen: Wie sich die Panzerknacker auf die Anschläge vorbereiten

Gesprengter Geldautomat Foto: TV/Florian Blaes

Trier Sprengungen von Geldautomaten haben weiter Konjunktur. Am Wochenende sorgten allein in der Region Trier zwei Anschläge für Aufsehen. In den Niederlanden wurde ein Trainingszentrum der Kriminellen ausgehoben.