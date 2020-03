Mainz Das rot-gelb-grüne Kabinett hat am Dienstag in Mainz ein historisches Paket geschnürt, das die Folgen des Coronavirus abmildern soll. Helfen soll es auch kleinen Firmen und Selbstständigen, denen ab der kommenden Woche Geld bereit stehen soll.

Rheinland-Pfalz spannt einen gigantischen Rettungsschirm für Krankenhäuser, kommunale Gesundheitsämter und die Wirtschaft auf, um die Folgen der Corona-Krise zu stemmen. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Mainz einen Nachtragshaushalt von 3,3 Milliarden Euro. „Wir befinden uns in einer historischen Situation, die eine große Bewährungsprobe für den Staat ist. Das Land ist in einmaliger Weise gefordert, alles Menschenmögliche zu tun, die sehr, sehr ernste Lage zu bewältigen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die von einem „Schutzschild“ für Rheinland-Pfalz sprach.